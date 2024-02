X-Men '97, uno dei protagonisti della serie sarà non binario: di chi si tratta?

Come abbiamo visto dal trailer di X-Men 97, la serie animata in arrivo su Disney+ dal 20 marzo sarà caratterizzata da uno stile d'animazione retrò, in pieno mood anni '90. Lo show presenterà alcune importanti differenze rispetto allo spettacolo originale.

In primis, X-Men '97 sarà classificato TV-14, una differenza importante rispetto a X-Men: The Animated Series, che era invece classificato TV-Y7. "Questo show contiene materiale che la maggior parte dei genitori reputerebbe inadatto ad un pubblico di età inferiore ai 14 anni", si legge nella descrizione ufficiale, a suggerire che la serie animata toccherà temi particolarmente complessi, tali da richiedere una maturità maggiore nel pubblico.

Un'altra importante novità ha a che fare con il personaggio di Morph, uno dei membri del team di X-Men '97. Morph è un mutaforma in grado di assumere sembianze sia maschili che femminili, che in X-Men: The Animated Series veniva apparentemente eliminato dalle Sentinelle. Sopravvissuto, cadeva sotto l'influenza di Mr Sinister, separandosi momentaneamente dagli X-Men. Secondo quanto rivelato da Empire Magazine, la serie ci mostrerà "una versione più leggera del personaggio, che è non binario e ha un interessante rapporto di amicizia con Wolverine".

A proposito di questo personaggio, lo showrunner Beau DeMayo ha sottolineato l'importanza che Morph aveva avuto nella serie animata degli anni '90: "Aveva fissato davvero la posta in gioco, e aveva stabilito rapporto molto importante con il team a causa del suo trauma". Sarà estremamente interessante vedere come il nuovo approfondimento di questa figura verrà impostato all'interno di X-Men '97. Morph, che anche in questo caso avrà un legame con Mr Sinister, sarà doppiato da J. P. Karliak. Il doppiatore originale di Morph, Ron Rubin, presterà la voce al Presidente Robert Edward Kelly.