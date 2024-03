X-Men 97, è record: incredibili i dati di ascolto per lo streaming su Disney+

X-Men ’97 continua la sua incredibile corsa su Disney+ segnando un incredibile record in termini di ascolto. Stando ai dati rilasciati dalla piattaforma di streaming, la nuova serie animata Marvel, apprezzata dalla critica e dal pubblico, avrebbe superato tutte le aspettative nei primi giorni di programmazione, divenendo un fenomeno di massa.

Dopo aver parlato del fatto che le critiche al personaggio non binario di X-Men ’97 fossero state previste dalla produzione, torniamo ad occuparci del nuovo prodotto Marvel per condividere i numeri, straordinari, che lo show revival della Casa delle Idee è riuscito ad ottenere nel corso dei 5 giorni successivi al suo debutto.

Secondo Disney, nell’arco di tempo preso in questione, oltre quattro milioni di fan si sono sintonizzati sull’opera, rendendola, di fatto, il più grande successo seriale animato dai tempi della prima stagione di What if…? e superando i risultati di Young Jedi Adventures, Iwaju e del reboot di La Famiglia Proud.

La serie è riuscita, nel contempo, a convincere in maniera praticamente unanime gli spettatori, ricevendo sull’aggregatore Rotten Tomatoes il 97% dei pareri positivi da parte della critica e il 92% per quanto riguardi il pubblico, diventando presto un punto di riferimento per come lavorare in futuro per riportare in vita un’opera televisiva.

In attesa di poter vedere il terzo episodio della serie, in uscita su Disney+ il 27 marzo 2024, vi lasciamo alla polemica della comunità latinoamericana a proposito di X-Men ’97.

