X-Men '97, per il regista adattare QUELLA storyline non è stato un problema

Tra l'attesa per un incredibile cameo del mondo Marvel in X-Men'97, un terribile villain in agguato e tante questioni lasciate in sospeso dopo un tragico incidente, lo show rivolge lo sguardo al sesto episodio per scoprire cosa altro attenderà i mutanti.

Il ritmo incalzante, la nostalgia della serie anni '90, la trama avvincente sono alcuni degli ingredienti del successo di X-Men '97 a cui si da il merito di aver adattato brillantemente l'arco narrativo di Stom in Lifedeath dove la mutante perde i suoi poteri e incontra Forge. Lo show si è preso alcune libertà, ma i registi Emi Yonemura e Chase Conley non si sono mai sentiti intimoriti dalla sfida che Lifedeath poteva rappresentare per la serie animata: "No, non sento necessariamente la pressione - ha detto Conley a Comicbook.com - ho cercato di fare del mio meglio per elevare la sceneggiatura, per evidenziare davvero il sottotesto di ogni scena, e per entrare nel punto di vista di Storm e in ciò che prova in quel momento. E l'unica vera limitazione è il tempo a disposizione, giusto? Credo anche i vincoli siano un vantaggio, perché penso che ti costringano a diventare creativi".

Stom perde tutto e Conley ha tentato di restituire quella frustrazione anche sul piccolo schermo: il risultato è nel sesto episodio di X-Men'7, seconda parte dell'episodio 4.

Twin Peaks Coll.Colmpl. 1-3 ( Box 16 Br) è uno dei più venduti oggi su