X-Men '97: tutti i riferimenti ai fumetti Marvel nei primi 3 episodi

Mentre siamo in attesa del quarto episodio di X-Men '97 (disponibile su Disney+ dal prossimo 3 aprile), passiamo in rassegna le numerose citazioni dei fumetti Marvel presenti nelle prime tre puntate della serie animata.

Nella sequenza di apertura della prima puntata di X-Men '97, vediamo la prima pagina del Daily Bugle: qui, è possibile scorgere sia un riferimento ad Hellfire Gala, evento fondamentale nell'era Krakoa degli X-Men, che ad Uncanny Spider-Man, miniserie in cui Nightcrawler indossa - seppur brevemente - il costume dell'Uomo Ragno. La passione degli X-Men per il basket (presente già in X-Men: The Animated Series) è caratteristica della trama degli X-Men di Chris Claremont e in particolare del fumetto #4 del 1991. Infine, sempre nella prima puntata, gli X-Men hanno a che fare con la morte di Charles Xavier: The Last Will and Testament of Charles Xavier era una storyline della serie del 2014 di Uncanny X-Men.

Il coinvolgimento negli X-Men e il successivo processo di Magneto cui assistiamo nel secondo episodio di X-Men '97 ha molti punti in comune con Uncanny X-Men #200 del 1985. Altro elemento tratto dai fumetti, e in particolare da Uncanny X-Men #274 del 1991, è il legame tra Magneto, Rogue e Gambit. Nel terzo episodio, il personaggio di Goblin Queen/Madelyne Pryor parla di "inferno", con un riferimento al crossover a lei dedicato tra il 1988 e il 1989. La scelta compiuta proprio da Madelyne alla fine del terzo episodio è inoltre un riferimento a quando, in Uncanny X-Men #138, il personaggio di Ciclope tentò di abbandonare la squadra. Il finale del terzo episodio di X-Men '97 prepara, in generale, allo sviluppo dell'arco narrativo intitolato "LifeDeath" e riguardante Forge e Tempesta: inaugurato in Uncanny X-Men #186 del 1984, verrà probabilmente approfondito già dal prossimo episodio della serie (che non a caso si intitolerà proprio LifeDeath).

