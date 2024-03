X-Men 97, dove eravamo rimasti? Il recap della serie originale Insuperabili X-Men

Dopo la recente pubblicazione del primo storico poster di Wolverine griffato Marvel Studios, la compagnia di Kevin Feige in queste ore ha distribuito su YouTube un nuovo video recap degli eventi della serie tv Insuperabili X-Men in vista del debutto di X-Men 97.

Decenni dopo la messa in onda dello show originale, che tra l'altro è disponibile in esclusiva su Disney+ se avete voglia di rivederlo o di scoprirlo per la prima volta, Marvel Studios Animation porterà ai fan il revival/sequel X-Men '97, ambientato qualche mese dopo la conclusione della serie degli anni '90.

Trasmessa in 76 episodi andati in onda tra il 1992 e il 1997 la serie tv degli X-Men terminava con la scioccante morte di Charles Xavier, il mitico Professor X leader della famoso team di supereroi mutanti: il video disponibile nel player in calce all'articolo riavvolge gli eventi a partire dal grande debutto in due parti "Night of the Sentinels" del 1992 fino al gran finale, "Graduation Day" del 1997, per un riassuntone in meno di tre minuti.

X-Men '97 seguirà le avventure di Ciclope, Jean Grey, Tempesta, Wolverine, Morph, Rogue, Bestia, Gambit, Jubilee, Alfiere, Magneto, Nightcrawler e tanti altri in un mondo senza più Charles Xavier e nel quale gli umani e i mutanti non hanno ancora trovato un modo per vivere in armonia.

