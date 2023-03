X-Men '97, rivelata la sinossi ufficiale della serie Disney+

Il profilo Twitter ufficiale di X-Men Updates ha appena pubblicato la sinossi ufficiale di X-Men '97, la serie in arrivo su Disney Plus che rappresenterà il proseguimento del celebre prodotto animato di inizio anni Novanta; inoltre, il post mostra una GIF raffigurante il logo dello show e i vari personaggi.

Ecco la sinossi: "Storm e Wolverine cercano di far continuare gli X-Men. Arriva Magneto e vuole farsi avanti nei confronti di Charles Xavier. Sinister cerca di porre fine agli X-Men una volta per tutte". Una descrizione breve, ma in grado di farci rivivere tutte le emozioni sperimentate con lo show del 1992. Ricordiamo infatti come l'ultimo episodio si sia concluso con Charles Xavier ferito da Herny Peter Gyrich, per poi essere curato dall'imperatrice Lilandra. Già la seconda stagione del sequel è in lavorazione, a cu ne seguiranno probabilmente altre tre – cinque in totale. Altrettanto a buon punto è la colonna sonora, che secondo i Newton Brothers "riporta il suono classico degli anni '90, pur con un tocco moderno". Per approfondire l'argomento, ecco le parole dell'attore di Wolverine su X-Men '97.

Dopo il ritorno dei doppiatori, così ha dichiarato Beau DeMayo, produttore esecutivo della serie: "Questo progetto sarà il primo da quanto hanno riacquistato i diritti", per poi commentare qualche risvolto di trama: "Sinister è tornato in grande stile. È pronto per decretare il destino degli X-Men e dire all'umanità... di affrontare il futuro".

Quando usciranno i nuovi episodi? Al momento, la finestra di uscita – seppur provvisoria – coincide con l'autunno 2023. E sembra proprio che riusciranno a soddisfare le esigenze di tutti: secondo Jeremy Slater, X-Men '97 "sarà a dir poco straordinaria".