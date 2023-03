X-Men '97, lo sceneggiatore Beau DeMayo svela l'antagonista principale

Dopo la rivelazione della sinossi ufficiale di X-Men '97, serie in arrivo su Disney Plus nell'autunno 2023, lo sceneggiatore Beau DeMayo ha confermato quale sarà l'antagonista principale della storia: Mister Sinister (conosciuto in Italia col nome di Sinistro).

In particolare, DeMayo l'ha definito come "un personaggio che apprezzo veramente molto, molto e ancora molto, a cui se ne aggiungono molti altri", per poi parlare di un suo "piano piuttosto infallibile per distruggere gli X-Men una volta per tutte".

Anche conosciuto col nome di Nathaniel Essex, Sinister era uno scienziato del XIX secolo nell'Inghilterra vittoriana che, dopo una lunga serie di studi ispirata alla teoria dell'evoluzione di Charles Darwin, notò come l'umanità stesse mutando sempre più in fretta a causa del "Fattore Essex" del genoma umano. Dopo una lunga serie di difficili, violente sperimentazioni, entrò in contatto con Apocalisse: i due unirono poi unito le forze, e Nathianiel, finalmente in grado di attivare i tratti mutanti, non assunse il nome di Sinistro – ultima parola che la moglie gli rivolse prima di morire.

La prima apparizione del personaggio risale al lontano settembre 1987 (The Uncanny X-Men #221, ideato da Chris Claremont e disegnato da Marc Silvestri), e tornerà in X-Men '97 per sostituire l'altrettanto celebre Magneto; inoltre, la sua figura non è estranea neppure nel mondo del cinema: per esempio, il nome "Essex Corporation" appare dopo i titoli di coda di X-Men - Apocalisse, film del 2016 diretto da Bryan Singer e scritto da Simon Kinberg.

A questo punto, una domanda sorge spontanea: la serie animata X-Men '97 sarà composta da 4 stagioni?