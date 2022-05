X-Men 97: la nuova serie animata sarà canonica per il Marvel Cinematic Universe?

Dopo quanto fatto con What If...?, i Marvel Studios hanno chiarito come anche le sue serie animate siano da considerare parte integrante dell'Universo Cinematografico Marvel, ma vale lo stesso anche per tutte le altre serie d'animazione in arrivo? Per esempio, l'annunciata X-Men 97 sarà da considerare appartenente al Marvel Cinematic Universe?

Se in What If...? la conferma della sua canonicità è arrivata dalla presenza di Captain Carter in Doctor Strange 2, è lo stesso autore Beau DeMayo a dire la sua su X-Men '97. Nel corso di un'intervista concessa a The Direct, ha infatti rivelato: "L'unica cosa che posso dire in proposito è che so che a volte diciamo 'No comment', ed è un po' come se ci dicessero 'quanto sono ostinati'. Andrò con il no comment qui perché parte della sorpresa sarà scoprirlo quando vivrete lo show".

DeMayo quindi non si sbilancia per lasciare la sorpresa agli spettatori una volta che lo show arriverà in streaming su Disney+. Quindi c'è la concreta possibilità che la serie X-Men '97 sia da considerare canonica al MCU, con gli episodi che potrebbero raccontare una versione di quei personaggi precedente a quelle che vedremo ritratte sul grande schermo e in live-action, dato che i diritti degli X-Men sono tornati definitivamente alla Marvel.

Sappiamo già che una versione di Professor X sarà in Doctor Strange 2 e avrà ancora il volto di Patrick Stewart con l'iconica sedia gialla. Vista l'età avanzata di Xavier nel film, non è escluso che anche i principali personaggi classici dei Mutanti possano apparire già molto navigati al cinema, con la Marvel che potrebbe quindi concentrarsi su una nuova generazione di mutanti.

Dalle ultime notizie, sappiamo tornerà il doppiatore originale di Wolverine. Infatti, per la gioia dei fan, per X-Men 97 è stato integralmente riunito il cast dello show originale.