X-Men '97: la serie animata Marvel sarà composta da 4 stagioni? Ecco quando arriverà!

Dopo le prime immagini e l'annuncio della Stagione 2 di X-Men '97, giungono altre novità interessanti per questa continuazione della serie animata classica sui mutanti che approderà prossimamente sulla piattaforma di Disney+. A quanto pare, i Marvel Studios che supervisionano il progetto, non si accontenteranno di due stagioni soltanto, tutt'altro.

Il noto insider dell'industria cinematografica KC Walsh ha scritto sul suo profilo Twitter che i Marvel Studios sperano di distribuire il revival animato di X-Men: The Animated Series entro l'autunno del 2023. Non solo, ha anche accennato al fatto che X-Men '97 potrebbe essere composta da un totale di quattro stagioni.

Si tratta di una rivelazione piuttosto clamorosa, dato che, lo stesso Kevin Feige aveva accennato in precedenza a un ridimensionamento dei progetti Marvel dedicati alla piattaforma Disney. Poi, era da un po' che non avevamo notizie sulla serie animata degli X-Men dopo il rinnovo della seconda stagione avvenuto al San Diego Comic-Con del 2022.

Naturalmente, le sue parole significano "ci si aspetta che vada avanti per 4 stagioni", lascia intendere che non ci sia ancora un rinnovo definitivo per tutte e quattro le stagioni. C'è anche la possibilità che la serie abbia una durata perfino maggiore, dato che non è vincolata dal Marvel Cinematic Universe in continua espansione. Non sappiamo ancora quali siano esattamente i piani dei Marvel Studios per i progetti animati, ma sembra che sperino di puntare tutto su questi adattamenti contingentati. D'altronde, per quanto riguarda il Marvel Cinematic Universe, questa Fase 5 appena inaugurata dall'uscita nelle sale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania dovrebbe vedere l'arrivo della Stagione 2 di What If...?

Le uniche notizie ufficiali arrivate in merito a X-Men '97 in queste ultime settimane, hanno visto il doppiatore di Wolverine confermare di essere al lavoro sulle fasi di registrazione della seconda stagione dello show animato.