X-Men 97, la serie Marvel ha appena fatto retcon di Insuperabili X-Men?

X-men 97 ha debuttato con il 100% su Rotten Tomatoes. La nuova serie animata Marvel sembra aver fatto centro, e allo stesso tempo riscritto la storia degli X-Men. Da questo punto in poi ci saranno eventuali spoiler della serie.

La serie riprende esattamente dalla fine della serie originale “insuperabili X-men”. Ma i nuovi sviluppi narrativi potrebbero aver modificato alcuni eventi passati. Nell'episodio di apertura di X-Men '97, la narrazione raggiunge il culmine quando la squadra degli X-Men affronta il problema dell'uscita di Tempesta. La loro riflessione viene interrotta da una visita a sorpresa alla porta di casa. Aspettandosi il ritorno di Tempesta, sono invece accolti da una sosia di Jean Grey, che appare in difficoltà e chiede il loro aiuto. L'apparizione di questo duplicato di Jean Grey apre la strada a una serie di teorie. La Jean Grey che è stata presentata all'inizio della serie, o la sua improvvisa sosia, è in realtà Madelyne Pryor sotto mentite spoglie? Da qui scaturiscono altre eventuali domande: In quale momento della serie originale di X-Men Jean Grey è stata replicata? Se la Jean Grey che abbiamo seguito in X-Men '97 si rivela essere Madelyne Pryor, quando è avvenuto questo scambio e quali implicazioni potrebbe avere per il personaggio di Jean Grey e per il suo coinvolgimento nelle future storyline della serie animata?

È possibile che i prossimi episodi della serie chiariscano questi misteri, non resta quindi che attendere. Sapevate invece che Kevin Feige ha dettato due condizioni particolare per la realizzazione di X-Men 97?

