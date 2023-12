X-Men '97, la serie tv Marvel avrà una seconda stagione?

Le serie del Marvel Cinematic Universe possono difficilmente vantare un futuro assicurato: non tutti gli show MCU hanno avuto la fortuna toccata a prodotti come Loki e What If...?, la cui conferma per una seconda stagione è stata praticamente immediata. Cosa ne sarà, dunque, di questa X-Men '97 in arrivo il prossimo anno?

La serie animata di cui potremmo già aver scoperto il villain dovrebbe fare il suo esordio durante i primi mesi del 2024, ma come sempre i fan tendono a portarsi avanti con il lavoro e noi con loro, chiedendoci già quali siano le speranze di veder tornare Tempesta, Wolverine e soci per delle nuove avventure dopo la conclusione di questa prima stagione.

Ebbene, più che di speranza in questo caso c'è da parlare di vera e propria certezza: tramite un post su X l'attrice Lenore Zann, che nella serie dà voce a Rogue, ha infatti annunciato di essere già tornata al lavoro per il doppiaggio degli episodi della seconda stagione, la cui produzione sembrerebbe quindi essere già in fase piuttosto avanzata.

Marvel, insomma, sembra voler puntare a occhi chiusi su X-Men '97: sarà una fiducia ben riposta? Voi fateci sapere nei commenti quali sono le vostre aspettative! Ecco, intanto, cosa dovremmo vedere nel primo episodio di X-Men '97.