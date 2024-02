X-Men 97, la serie tv Marvel introdurrà un importante personaggio degli Shi'ar?

Dopo la conferma che X-Men 97’ non farà parte del Marvel Cinematic Universe, circolano adesso dei rumour che ipotizzano la presenza di un membro dell’impero Shi’ar all’interno della serie.

Secondo lo scooper @canwegetatoast, con un post pubblicato tramite il suo account social X, Deathbird avrà un ruolo fondamentale all’interno di X-Men 97’. Non ci sono ancora dettagli sull’effettivo ruolo del personaggio all’interno dello show. La sinossi di X-Men 97’ recita: “La serie rivisita l'era iconica degli anni '90: gli X-Men, un gruppo di mutanti che usa i propri doni straordinari per proteggere un mondo che li odia e li teme, sono messi alla prova come mai prima d'ora, costretti ad affrontare un nuovo futuro pericoloso e inaspettato.”

il cast originale di X-Men 97 è composto da Ray Chase (Ciclope), Jennifer Hale (Jean Grey), Alison Sealy-Smith (Tempesta), Holly Chou (Jubilee), Isaac Robinson-Smith (Alfiere), Matthew Waterson (Magneto), Cal Dodd (Wolverine), JP Karliak nel ruolo di Morph, Lenore Zann nel ruolo di Rogue, George Buza nel ruolo di Bestia, AJ LoCascio (Gambit), e Adrian Hough (Nightcrawler). Lo showrunner di X-Men’97 sarà Beau DeMayo. La premiere della serie sarà sulla piattaforma Disney+ il 20 marzo 2024.

Se ancora non lo avete visto, qui potrete trovare il trailer ufficiale di X-Men 97’.