X-Men 97, primo sguardo a Mr Sinister: il leak svela lo stile animato della serie Marvel?

Che aspetto avrà X-Men '97?La risposta ci arriva da una promo art e da un leak della serie. Il materiale promozionale della serie è pronto da un po' di tempo, considerando che l'uscita dello show era prevista per il 2023 (qui trovate anche i titoli degli episodi della prima stagione).

Una parte di quei materiali è stata diffusa online: tra questi spicca un'immagine di quello che sarà il villain principale.L'immagine in questione ci permette di dare un primo sguardo a Mr Sinister, il cattivo storico della saga, che, citando le rivelazioni dello sceneggiatore Beau DeMayo, tornerà con un "piano piuttosto infallibile per distruggere gli X-Men una volta per tutte". Il leak ci permette di sbirciare anche l'aspetto degli X-Men: alcune immagini trapelate confermano l'esistenza di un episodio animato nello stile di un videogioco a 16 bit che raffigurerà un mondo creato da Mojo.

Questi nuovi leak danno un'idea più precisa per quanto riguarda lo stile di animazione adottato per il revival, che rende omaggio a X-Men: The Animated Series, ma aggiungendo un tocco moderno che strizza l'occhio anche ai fan più giovani. Infatti X-Men '97 avrà lo scopo di reintrodurre questi personaggi ai fan di lunga data, ma avrà anche l'obiettivo di farli conoscere alle nuove generazioni. "X-Men è qualcosa che sta molto a cuore a Marvel Studios. Gli X-Men significano molto per molte persone. C'è un peso e una responsabilità" aveva dichiarato DeMayo nel 2022. Qui potete scoprire quando uscirà X-Men '97 e quali eroi ci saranno.