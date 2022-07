X-Men '97, primo sguardo a un team irriconoscibile: Stagione 2 annunciata!

Il debutto dei mutanti (quasi) al completo all'interno del Marvel Cinematic Universe si mostra nelle prime immagini di X-Men '97 dal San Diego Comic-Con. Tantissimi titolari e new entry nella serie, che sta facendo già discutere i fan per il massiccio restyling. Ma i Marvel Studios annunciano anche la Stagione 2!

Continua a scorrere febbrile tutto il materiale possibile e immaginabile dal panel d’animazione (e non solo) dei Marvel Studios al SDCC. Pochi minuti fa avevamo segnalato enormi aggiornamenti su I Am Groot fra primo trailer e rinnovo di stagione, mentre sono emersi anche (ben più esplosivi) i titoli dell’intera Fase 5 del MCU, rivelando progetti che vanno dalla prossima doppietta di Avengers a Secret Wars. Ora però, similmente allo spinoff sui Guardiani della Galassia, è anche il turno di X-Men '97 in fatto di primo sguardo e seconde stagioni.

Si tratta dell'imminente revival del classico X-Men: The Animated Series degli anni '90, già anticipato all'inizio di questa settimana. La serie continua da dove si era interrotta X-Men: The Animated Series, con Magneto che ora guida gli X-Men dopo che il Professor X è partito per lo spazio Shi'ar nel finale della serie originale. L'anteprima ha anche confermato che Bishop, Morph, Cable, Forge, Nightcrawler e Sunspot appariranno nello show come alleati, con Emma Frost, Sinister, Sebastian Shaw e Callisto.

Diversi membri del cast della serie originale stanno tornando per il nuovo spettacolo dei Marvel Studios. Includono Cal Dodd, Lenore Zann, George Buza, Alison Sealy-Smith, Chris Potter, Catherine Disher, Adrian Hough e Christopher Britton. Alcuni di questi doppiatori riprenderanno i loro ruoli originali, mentre altri assumeranno nuovi personaggi in X-Men '97.

X-Men '97 aggiungerà anche alcuni nuovi membri al cast vocale che includono Jennifer Hale, Anniwaa Buachie, Ray Chase, Matthew Waterson, JP Karliak, Holly Chou, Jeff Bennett e AJ LoCascio. A conclusione del materiale promozionale, è anche stato annunciato a sorpresa che una seconda stagione della serie animata è già in sviluppo. Trovate il team al completo nella galleria immagini in calce all’articolo.