X-Men 97: lo showrunner spera di 'replicare il successo della serie classica'

La notizia del reboot degli X-Men e della sua serie animata è arrivata sul finire dello scorso anno e ci vorrà ancora del tempo prima di poterla finalmente vedere in streaming su Disney+. Tuttavia, nel corso di una nuova intervista concessa a The Direct, l'autore principale, Beau DeMayo, è convinto di poter replicare il successo dell'originale.

Stiamo ovviamente parlando di X-Men '97, che riprenderà laddove la serie classica anni '90 era stata interrotta e nel cast ritroveremo i protagonisti originali più qualche new entry. L'autore, noto per il suo lavoro con The Witcher, è convinto di conoscere la giusta "ricetta" per replicare il successo della serie classica.

"Per me, ha avuto senso una volta che ho incontrato [Julia ed Eric] Lewald e Larry Houston, che erano i creatori e i registi della serie originale, che sono letteralmente le migliori persone che si possano immaginare, sono così seri e sinceri come persone. E quindi penso che la sfida per me fosse onorare quella serietà, quella sincerità emotiva nello show, dove non si trattava solo del grande villain di turno. A quello, in alcuni casi, ci si pensava dopo. Si trattava davvero del rapporto di questa famiglia, e di come si preoccupavano l'uno dell'altro e avevano dei disaccordi. E lo ribadisco ogni volta che parliamo nella stanza degli sceneggiatori o con i registi, è come se dovessimo avere un'emozione sincera in ogni scena. Perché penso davvero che questa fosse la ricetta segreta della serie originale".

In precedenza, proprio i registi originali dello show hanno svelato il numero degli episodi e la data d'uscita di X Men 97 su Disney+. Dalle ultime notizie, sappiamo tornerà il doppiatore originale di Wolverine. Infatti, per la gioia dei fan, per X-Men 97 è stato integralmente riunito il cast dello show originale. Tra loro, ovviamente, spicca proprio Cal Dodd, che ha prestato la voce a Wolverine non solo nella serie animata, ma anche in diversi videogiochi.