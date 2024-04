X-Men '97, spiegazione del finale del quinto episodio della serie Marvel

Il quinto episodio di X-Men'97 si chiude in maniera devastante eppure ci troviamo soltanto a metà del reboot della popolare serie animata. Nei piani di Marvel Studios c'è già una seconda stagione X-Men'97 e ci chiediamo quali altri colpi di scena ci attendono.

Il quinto episodio di X-Men '97 dal titolo "Ricordalo" è segnato da gravi perdite e un momento di festa. si trasforma molto presto in tragedia. L'episodio sposta la narrazione sull'isola di Genosha dove gli X-Men sono stati invitati a partecipare a un gala dove Magneto apprende che il consiglio di Genosha gli sta offrendo di governare l'isola con Rogue come sua regina. Le basi per un triangolo amoroso ci sono tutte: Rogue, dal canto suo, malgrado i sentimenti per Remy, al gala balla e bacia Magneto: un gesto però che porta Rogue a comprendere che è alla ricerca dell'amore vero e dunque che la scelta giusta è proprio Gambit.

Il gala viene interrotto dall'attacco di una Wild Sentinel a Genosha che ben presto trasforma la festa in una vero e proprio massacro. In preda al caos più totale, Magneto tenta di proteggere più mutanti , e dopo essere diventato il bersaglio del robot decide di allontanare Rogue e Gambit in una gabbia metallica per metterli in salvo e poter affrontare il nemico. Gli sforzi di Magneto, però, risultano nulli e viene disintegrato ma non è la sola vittima della Sentinella. Nel tentativo di fermare Rogue dall'attacco della Sentinella, Gambit affronta il robot adoperando al massimo i suoi poteri: la Wild Sentinel esplode ma nell'attacco il mutante rimane gravemente ferito. Nel finale vediamo Rogue tenere tra le braccia l'amato, apparentemente morto, mormorando "Non riesco a sentirti".

Riusciremo a risollevarci dal finale del quinto episodio? Gambit e Magneto sono davvero morti? In attesa di avere una risposta a queste domande, potete scoprire quali sono le prossime serie Marvel animate in uscita.

