X-Men 97, ci sono già spoiler per gli episodi della serie tv Marvel Studios

Tra le tante serie tv animate Marvel Studios in uscita su Disney+, una delle più attese è senza dubbio X-Men 97, che insieme a Deadpool 3 segnerà il primo vero progetto ufficiale del Marvel Cinematic Universe deviato ai famosi supereroi mutanti.

La serie, che sarà un revival della serie tv animata degli X-Men degli anni '90, secondo il noto scopreCanWeGetToast offrirà un finale in tre parti che si svolgerà negli episodi 8, 9 e 10.

La storia riguarderà il ritorno nel presente di Nathan Summers/Cable, mentre gli X-Men dovranno affronteranno con Mister Sinister, Bastion e una nuova ondata mortale di Sentinelle. Inoltre, il famoso insider - noto per le sue grosse anticipazioni e le sue fonti accurate - riferisce anche dell'esistenza di un episodio ispirato ad un videogioco: in questa puntata, secondo quanto riferito, vedremo Jubilee e il suo ragazzo, Sunspot, intrappolati in un videogioco a 16 bit nel giorno del suo compleanno, e di conseguenza parte di quell'episodio avrà uno stile animato da videogiochi a 16 bit.

Si tratta di anticipazioni particolarmente specifiche e visto il 'curriculum' di Can we get some toast molto probabilmente finiranno con il risultare accurate, ma per il momento va specificato che i Marvel Studios non hanno rivelato tali dettagli in via ufficiale, quindi il dubbio rimarrà fino all'uscita della serie. Per altri contenuti scoprite tutte le uscite Marvel in arrivo nel 2024.