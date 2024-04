X-Men 97, la stagione 2 darà ai protagonisti dei nuovi costumi tratti dai fumetti?

Dopo la conclusione dell'episodio 3 di X-Men 97 e in vista del proseguimento della prima stagione, per l'acclamata serie tv animata dei Marvel Studios è già tempo di novità riguardanti il futuro.

Secondo le informazioni ottenute dal famoso e solitamente affidabile scooper Can We Get Some Toast, infatti, pare che tutti gli X-Men riceveranno nuovi costumi prima della conclusione della stagione 1, costumi che torneranno poi 'protagonisti' della seconda stagione già confermata: potrebbe trattarsi di una grande sorpresa per i fan storici della serie tv originale, perché effettivamente i costumi che gli X-Men indossano in X-Men 97, sequel della serie tv anni 90 Insuperabili X-Men, sono considerati a dir poco iconici; tuttavia, gli X-Men hanno sfoggiato molti look sulla pagina nel corso degli anni, e mentre questa prima stagione farà affidamento sulla nostalgia del passato, gli episodi futuri 'aggiorneranno' il team anche dal punto di vista degli outfit.

Lasciarsi alle spalle il 1997 vuol dire 2000, e naturalmente i fan della saga sanno che, nel mito degli X-Men, il nuovo millennio significa Grant Morrison e la leggendaria run di New X-Men: che la serie dei Marvel Studios sia pronta ad adattare alcune delle mitologiche storie di quel ciclo narrativo, dopo che già Deadpool & Wolverine promette di introdurre sul grande schermo Cassandra Nova, la sorella gemella di Charles Xavier ideata proprio da Morrison? Staremo a vedere.

Nel frattempo, secondo le ultime novità i Marvel Studios stanno sviluppando un universo animato anni '90 per ampliare il franchise oltre gli X-Men.

