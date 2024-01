X-Men 97, svelata la data d'uscita della serie Marvel Studios?

I titoli della prima stagione di X-Men '97 ci sono, il fumetto prequel anche ma all'appello manca ancora la data di uscita del revival dell'iconica serie animata di fine anni Novanta dedicata ai mutanti più amati della cultura pop.

Inizialmente, il debutto di X-Men '97 era previsto per il 2023 ma gli scioperi di Hollywood hanno avuto la meglio, rallentando la produzione di film e serie TV e portando inevitabilmente a lunghi posticipi. Adesso la tempesta sembra essere ormai passata, tuttavia Disney+ non ha ancora ufficializzato una data di uscita. Possiamo però ipotizzare, grazie all'assist di un recente rumor, quando la serie animata potrebbe arrivare in streaming.

Secondo quanto riportato da The Cosmic Circus, gli studios hanno programmato l'uscita di X-Men '97 per questa primavera, intorno agli ultimi giorni di marzo. Se le voci venissero confermate potremmo mancherebbe davvero poco all'esordio dello show, atteso sia dai più nostalgici che dai più giovani fan Marvel. Ma non solo perché potremmo persino aspettarci il primo trailer della serie revival: se il nuovo logo di X-Men '97 ha fornito un assaggio dei supereroi presenti nella prima stagione, il futuro dello show potrebbe anche riservarci molte sorprese!

Ma di cosa parlerà X-Men'97? I dieci episodi raccontano i tentativi di Storm e Wolverine di proseguire con gli X-Men mentre Sinistro è deciso a eliminare il gruppo di supereroi per sempre.