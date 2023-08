X-Men 97, finalmente svelati i dettagli del primo episodio: Jean Grey è incinta?!

Mentre dal lato cinema dei Marvel Studios si parla della presenza di diversi personaggi importanti degli X-Men in Deadpool 3, dal lato tv in queste ore sono emersi i primi dettagli sull'episodio inaugurale di X-Men '97, attesissima serie tv animata del Marvel Cinematic Universe in arrivo su Disney+.

Nel corso di una nuova intervista promozionale per commentare alcuni filmati mostrati allo scorso San Diego Comic-Con, e che mostravano gli X-Men mentre interrogavano il dottor Trask, una Jean Grey misteriosamente incinta e altre apparizioni degne di nota come quelle di Archangel e Bishop, il produttore esecutivo della serie Beau DeMayo e il produttore supervisore Jake Castorena hanno rivelato ufficialmente alcuni dettagli sull'episodio 1 di X-Men '97, revival della famosa serie tv cult degli anni '90 Insuperabili X-Men.

DeMayo ha spiegato che il filmato mostrato in esclusiva ai fan presenti al Comic-Con proveniva dal "primo episodio della serie", con la puntata che metterà il team degli X-Men di fronte ad una nuova minaccia delle Sentinelle: "Quel giorno abbiamo mostrato una clip del primo episodio che mostra gli X-Men che partono per una missione che li vedrà affrontare una nuova minaccia Sentinelle...Ma a metà del viaggio vengono attaccati inaspettatamente e per cavarsela dovranno usare le loro abilità messe in pratica nella Stanza del Pericolo". Hanno aggiunto: "Avevamo una sceneggiatura davvero bella, c'è una scena fantastica con un momento davvero epico che ti fa dire: 'Okay, ecco perché Ciclope è il leader degli X-Men'".

X-Men 97 non ha ancora una data d'uscita su Disney, ma secondo gli ultimi rapporti la piattaforma di streaming sarebbe già pronta a confermare una seconda stagione di X-Men 97. Vi terremo aggiornati.