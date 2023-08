X-Men 97, svelati nuovi dettagli sul ruolo di uno dei mutanti più amati dai fan

Tra la serie animate più attese non può che esserci X-Men 97: malgrado non ci sia ancora una data di debutto su Disney+, sono già trapelati i primi dettagli sulla prima puntata di X-Men 97 ma non solo: Lenore Zann doppiatrice della mutante Rogue ha svelato nuovi aggiornamenti sul suo personaggio

La doppiatrice, infatti, nel corso di un'intervista a Toonado, ha parlato del suo personaggio e dei cambiamenti che attendono Rogue nella nuova serie animata: "È fantastico avere l'opportunità di tornare nei panni di Rogue, che è il mio personaggio preferito che ho interpretato fino ad oggi. Sono grata - continua Zann - a Beau DeMayo e Charley Feldman di X-Men '97 per aver insistito affinché tornassi nei panni di Rogue". I fan più affezionati non avrebbero potuto immaginare nessun altro nei panni dell'amatissima mutante: "Come al solito, Rogue affronterà molte sfide in X-Men '97 - prosegue la doppiatrice - Come me, è una donna appassionata che non può fare a meno di mettere il cuore in tutto ciò che fa".

Una bella anteprima di Rogue sebbene Lenore Zann non si sia sbilanciata troppo nel rivelare le nuove avventure che vedranno protagonista la squadra di mutanti Marvel: Disney+, a ogni modo, sembra aver dato per certo il successo della nuova serie animata tanto da lavorare a una seconda stagione di X-Men '97 malgrado il debutto della prima stagione sia ancora lontano!