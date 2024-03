X-Men '97, svelati i titoli degli episodi della serie animata

Dopo l'uscita del numero di episodi di X-Men '97, Marvel ha svelato anche i titoli degli episodi della serie animata che andrà in onda su Diney+ il 20 marzo.

Lo studio dà la notizia dei nuovi titoli attraverso i propri canali social, aggiungendo che X-Men '97 avrà un finale diviso in tre parti dal titolo Tolerance is Extinction. In questo arco narrativo Cyclops (Ray Chase), Jean Grey (Jennifer Hale) e Wolverine (Cal Dood) dovranno sfruttare al meglio le loro abilità per schivare le numerose minacce in arrivo dopo la perdita del loro leader, il professore Charles Xavier (Ross Marquand). L'intera stagione si costruirà verso quest'evento, con grandi battaglie e colpi di scena incredibili. Altri titoli degli episodi della prima stagione di X-Men '97 comprendono "Fire Made Flesh", "Remember It" e "Lifedeath". La prima stagione sarà composta di dieci episodi con la doppia premiere dei due episodi intitolati "To Me, My X-Men" e "Mutant Liberation Begins".

X-Men '97 fa parte della strategia di Marvel Studios, che ha deciso di concentrarsi sullo sviluppo di progetti animati. Dopo le due stagioni di What If...? e la prima stagione di X-Men '97 lo studio si concentrerà su Eyes of Wakanda, Marvel Zombies e Your Friendly Neighborhood Spider-man. Qui potete trovare la nostra recensione di What If...? e la recensione di What If...? 2. X-Men '97 rappresenta un ritorno al passato in piena regola: sebbene siano poco familiari ai fan più giovani, i personaggi di Rogue (Lenore Zann), Beast (George Buza) e Jubilee (Holly Chou) sono stati introdotti per la prima volta in X-Men: The Animated Series del 1992, più di 25 anni fa.