X-Men 97, svelato perché i mutanti non sono apparsi nelle altre serie tv animate Marvel

Mentre emergono nuove indiscrezioni sul motivo del licenziamento di Beau DeMayo da X-Men 97, nuova serie tv animata dei Marvel Studios in arrivo dalla prossima settimana su Disney+, in queste ore sono state svelate nuove informazioni sul ruolo dei mutanti nel mondo Marvel.

A quanto pare, la Marvel ha una regola per le serie tv animate: i personaggi devono aver debuttato nel mondo del live-action prima di potersi 'spostare' nell'animazione. Non è una regola ferrea, che ad esempio non è stata utilizzata per Kahhori, la prima supereroina originale del MCU creata appositamente per la serie tv animata What If 2, ma stando a quanto rivelato dai creatori della serie Bryan Andrews e A.C. Bradley nel corso di un'intervista promozionale con Comicbook è questo il motivo che ha impedito agli X-Men di apparire finora su Disney+.

"Per What If e What If 2 gli X-Men erano praticamente fuori discussione. La regola della Marvel è semplice, e prevede che un personaggio faccia prima il suo debutto in live-action. Dopo quello, può passare alle serie animate. C'è questa sorta di limite, insomma. È anche il motivo per cui non abbiamo potuto realizzare Captain America di Sam Wilson in What If, perché non sapevamo quando sarebbe uscita quella serie. Stavamo scrivendo la seconda stagione di What If mentre l'altro team stava girando The Falcon of The Winter Soldier, ma siccome a causa del covid non sapevamo quando sarebbe uscita quella serie abbiamo dovuto scartare la nostra idea. Il che ha senso: lasciamo che il personaggio viva in live-action prima di vederlo nel Multiverso animato."

Prossimamente però gli X-Men potranno apparire in What If 3, dato che dopo The Marvels e soprattutto Deadpool & Wolverine la regola del 'prima il live-action' sarà rispettata.

