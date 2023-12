X-Men '97, ecco i titoli degli episodi della prima stagione

Uno dei progetti di supereroi più attesi è senza dubbio X-Men '97 dei Marvel Studios, che fungerà da sequel della classica serie animata degli anni Novanta. Siamo ancora in attesa di un trailer per lo show Disney+ e, a parte un banner di annuncio iniziale e alcune immagini, non sappiamo altro, ma adesso sono stati rivelati i titoli degli episodi.

Sebbene i titoli non sembrino svelare molto a prima vista, alcuni di essi offrono sicuramente degli spunti su cui potrebbero concentrarsi gli episodi in questione, e chi ha familiarità con la storia degli X-Men nei fumetti non potrà non notare alcune cose.

Ecco tutti i titoli dei 10 episodi della prima stagione: E1: To Me, My X-Men, E2: Mutant Liberation Begins, E3: Fire Made Flesh, E4: Motendo, E5: Remember It, E6: Bright Eyes, E7: Shine With Strength Reborn, E8: Tolerance is Extinction - Part 1, E9: Tolerance is Extinction - Part 2, E10: Tolerance is Extinction - Part 3.

Alcuni dettagli sul finale di stagione in tre parti erano stati già condivisi in precedenza. Si pensa che Nathan Summers/Cable sarà presente, mentre gli X-Men affronteranno diversi cattivi, tra cui Mister Sinister, Bastion e una nuova e letale ondata di Sentinelle. Inoltre, potremmo azzardare a dire che "Motendo" sarà molto probabilmente l'episodio che vedrà Jubilee e Sunspot intrappolati in un ambiente di videogiochi a 16 bit da Mojo.

In seguito a una serie di recenti modifiche della data di uscita, X-Men '97 è stato ufficialmente posticipato all'inizio del 2024, ma sembra che la serie varrà la pena di aspettare.

Nell'articolo dell'Hollywood Reporter dedicato ai diversi posticipi dei progetti dovuti agli scioperi di questi ultimi mesi, la serie era descritta come "una continuazione spirituale e anche in termini di tono della serie classica degli anni '90 andata in onda su Fox" e una "lettera d'amore retrò all'originale". L'agenzia ha confermato anche che sono stati già avviati dei piani per una seconda stagione di X-Men 97.

X-Men '97 sarà un sequel diretto delle cinque iconiche stagioni di X-Men: The Animated Series, ma si ipotizza che possa anche preparare l'eventuale debutto in live-action del team nell'MCU (quest'ultima ipotesi è improbabile, ma potremmo avere qualche accenno e/o qualche stuzzichino qua e là).