X-Men 97, trailer italiano, poster, data: tutto ciò che dovete sapere sulla serie Marvel

Questa settimana, oltre al trailer di Deadpool & Wolverine e al primo poster reveal di The Fantastic 4, i Marvel Studios hanno sorpreso i propri fan anche con il primo trailer di X-Men 97, nuova serie tv animata in arrivo su Disney+.

La nuovissima serie tv, targata Marvel Animation, sarà composta da un totale di 10 episodi e arriverà in streaming a partire dal 20 marzo: la storia rivisita l’epoca iconica degli anni ‘90, mentre gli X-Men, un gruppo di mutanti che usa i propri poteri straordinari per proteggere un mondo che li odia e li teme, vengono messi alla prova come mai prima d’ora, costretti ad affrontare un nuovo futuro pericoloso e inaspettato.

In attesa dell'annuncio del cast di doppiatori italiani, possiamo confermarvi che il cast originale di X-Men 97 è composto da Ray Chase (Ciclope), Jennifer Hale (Jean Grey), Alison Sealy-Smith (Tempesta), Cal Dodd (Wolverine), JP Karliak nel ruolo di Morph, Lenore Zann nel ruolo di Rogue, George Buza nel ruolo di Bestia, AJ LoCascio (Gambit), Holly Chou (Jubilee), Isaac Robinson-Smith (Alfiere), Matthew Waterson (Magneto) e Adrian Hough (Nightcrawler).

Beau DeMayo è il caposceneggiatore di X-Men 97, con gli episodi diretti da Jake Castorena, Chase Conley e Emi Yonemura. La serie vanterà le musiche dei Newton Brothers, mentre Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso e DeMayo sono i produttori esecutivi.

Per altri contenuti guardate la prima foto ufficiale di X-Men 97.