X-Men '97, il trailer di mid-season svela un cameo clamoroso dal mondo Marvel

X-Men'97 ha scavato bene nella nostalgia nei primi episodi e adesso che ci troviamo a metà della vicende della prima stagione, Disney+ lancia un nuovo trailer che anticipa il futuro degli eventi con un incredibile cameo che lascerà tutti a bocca aperta.

Dopo il devastante epilogo del quinto episodio di X-Men'97, il cuore dei fan non è più lo stesso: ci aspettiamo una certa risurrezione ma in attesa della probabilità che questa arrivi sul piccolo schermo ci concentriamo su ciò che avverrà nei prossimi episodi. Ci affacciamo sulla sesta puntata che dovrebbe spianare la strada agli episodi 8-10 definiti dal creatore della serie Beau DeMayo su X "i più importanti". Magneto e Gambit sono apparentemente morti e sullo sfondo non possiamo che notare la sagoma dell'Osservato a sostegno della tesi che gli eventi sconvolgenti che abbiamo visto fino ad oggi sono solo l'inizio.

Insomma i colpi di scena non sono ancora finiti e proprio verso la fine del mid-season trailer possiamo vedere uno scudo molto familiare incastrarsi nella neve. Captain America verrà in soccorso degli X-Men? Le probabilità ci sono tutte: il vendicatore a stelle e strisce è già comparso in Insuperabili X-Men, la serie originale andata in onda negli anni '90, e il fandom non vede l'ora di scoprire cosa accadrà nei nuovi episodi di X-Men '97.



E se pensate già a quanto vi mancherà X-Men '97 non perdetevi le prossime serie Marvel in uscita!

