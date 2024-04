X-Men '97, vedremo mai i protagonisti della serie nell'MCU in live-action?

X-Men'97 sta riscuotendo il successo sperato e adesso che lo show è pronto a imbarcarsi in imprevebili avventure dopo gli sconvolgenti avvenimenti dell'episodio cinque della serie animata Marvel non possiamo che chiederci quando e se verrà l'ora di vedere i protagonisti anche in live-action.

Nel Multiverso tutto è possibile e la show Disney+ procede bene per immaginare un debutto nel MCU dove Wolverine è pronto a tornare in carreggiata con Deadpool & Wolverine. Se ci fosse la possibilità di espandere la X-Men'97 in live-action i registi degli episodi della serie animata non ci penserebbero due volte: "Se questa è una chiamata che riceviamo ad un certo punto risponderò al telefono, di sicuro", ha detto Chase Conley a Screen Rant supportato da Emi Yonemura: "Non direi mai di no a quella telefonata perché amo le belle sfide e adoro provare cose nuove". Possiamo lanciare l'appello a Kevin Feige?

Secondo alcuni rumor nei progetti della Marvel c'è stata l'intenzione di riutilizzare qualche personaggio del franchise di Fox prima del 2025 ma la possibilità è stata ostacolata da alcuni problemi contrattuali. Il riavvio degli X-Men in live-action sarebbe tra i piani dopo la saga del Multiverso. In attesa che il progetto imbocchi la strada giusta non perdetevi il trailer di mid-season di X-Men'97!

