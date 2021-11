X-Men, in arrivo finalmente una nuova produzione targata Marvel? Crescono i rumor

I fan del MCU erano davvero entusiasti quando hanno saputo dell'acquisizione della 21st Century Fox da parte della Disney nel 2019. In molti speravano infatti in un reboot degli X-Men, ma per il momento, nonostante le molteplici infondate teorie nate per WandaVision, nessuno ha ancora fatto menzione di questi amatissimi mutanti.

Sebbene non ci siano state notizie dopo oltre due anni sugli X-Men, Feige ha ribadito in un'intervista che che ci sono state moltissime discussioni su questa proprietà, sottolineando tra l'altro che questi eroi sarebbero stati molto diversi da come li conoscevamo. Sembra però che una nuova produzione targata Marvel potrebbe presto coinvolgere questi personaggi.

Durante il suo intervento a Change My Mind Podcast, lo scooper di intrattenimento KC Walsh, ha parlato di alcune novità sulla produzione di Thunderbolts, Nova e Fantastic Four, ma ha rivelato che qualcosa di veramente importante sta per essere realizzato.

"Ho un sacco di date, in particolare sull'inizio delle produzioni. Thunderbolts nel 2023, Nova nel 2023, Fantastic Four nel 2023, la serie Okoye nel 2023, e ce n'è un'altra di cui ancora non posso parlare ma cui presto dedicherò un articolo".

Lo scooper ha però sottilmente anticipato quale potrebbe essere il progetto in questione, e dopo averlo definito "fottutamente folle" ha iniziato a canticchiare il tema musicale degli X-Men.

Insomma, presto avremo qualcosa di tangibile su questi benedetti mutanti? Per scoprirlo non ci resta che attendere.