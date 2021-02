X-Men: Dark Phoenix, Taylor Swift brilla nei panni di Dazzler in questa fanart

Quando si parla di possibili interpreti di Dazzler in versione live-action, tra i fan di X-Men è probabilmente Taylor Swift la più citata sul web, e questa fanart ci mostra che aspetto potrebbe avere la pluripremiata artista nei panni del personaggio.

Ne è passato di tempo dall'ultimo film nella saga di X-Men, X-Men: Dark Phoenix, e ora che i personaggi dell'universo portato sul grande schermo da FOX hanno cambiato casa e sono sotto l'egida dei Marvel Studios, c'è grande attesa per scoprire cosa accadrà e chi interpreterà i vari mutanti.

E se di fancast per i membri più popolari degli X-Men come Wolverine o Tempesta non sono certo mancati finora, anche i fan di Dazzler non sono rimasti con le mani in mano.

Steven Defendini, ad esempio, ci propone una bellissima fanart di Alison Blaire a.k.a. Dazzler ispirata alla cantante Taylor Swift.

"Questa volta sapevo esattamente che approccio avrei avuto nei confronti di Dazzler per questo lavoro. Avevo una visione molto chiara nella mia testa, e non è sempre così che va" scrive nel post che potete trovare anche in calce alla notizia "C'è stato un rumor tempo fa che voleva Taylor Swift nei panni del personaggio per X-Men: Dark Phoenix, ma poi non è mai accaduto. Io però ero curioso di vedere che aspetto avrebbe potuto avere".

In X-Men: Dark Phoenix il ruolo andò a Halston Sage, ma la popolarità del fancast sul web e la presenza del cast del film a un concerto della Swift diede il via al rumor di cui fa menzione anche l'autore della fanart.

E voi che ne pensate? Secondo voi Taylor Swift sarebbe stata la scelta ideale per Dazzler? Fateci sapere nei commenti.