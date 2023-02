X-Men, finalmente novità sulla serie tv di Disney Plus: parla l'attore di Wolverine

Le notizie sulla serie animata X Men 97, reboot del cult degli anni '90 Insuperabili X-Men, sono un po' mancate negli ultimi mesi, ma finalmente un membro del cast ha avuto modo di aggiornare i fan sullo stato dei lavori dell'attesissimo show.

Cal Dodd, che presta la voce a Wolverine nella serie animata degli X-Men, in queste ore ha infatti pubblicato un breve video sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter nel quale ha rivelato la seconda stagione di X-Men '97 è ufficialmente in corso di produzione in questi giorni. Nel post pubblicato su Twitter, successivamente cancellato, Dodd ha scritto: "Ieri. In studio. Stagione 2. GRANDE sessione!"

Sembra dunque che i Marvel Studios ripongano molta fiducia nel progetto, dato che la produzione degli episodi della seconda stagione a quanto pare sono già iniziati nonostante la prima stagione non abbia ancora ricevuto una data d'uscita ufficiale sulla piattaforma di streaming on demand Disney Plus. Ricordiamo che nelle scorse settimane, un leak sul futuro del Marvel Universe aveva anticipato la possibilità che X-Men '97 andrà avanti anche con una terza stagione: nei giorni successivi alla sua pubblicazione l leak in questione è stato ampiamente confermato dai fatti, dunque chi sta aspettando la nuova serie animata degli X-Men probabilmente potrà mettere in conto tanti episodi all'orizzonte.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.