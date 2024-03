X-Men, pubblicato il primo storico poster Marvel Studios dedicato a Wolverine

In queste ore i Marvel Studios hanno omaggiato il mitico Wolverine, amatissimo personaggio della saga degli X-Men, il suo primo poster ufficiale in assoluto dopo il passaggio di diritti del personaggio dalla Fox alla Disney.

L'occasione si è presentata ovviamente in vista del lancio della nuova serie tv animata X-Men 97, produzione Marvel Studios che esordirà sulla piattaforma di streaming on demand Disney+ la prossima settimana a partire dal 21 marzo: la serie è pensata come un sequel/revival di X-Men: The Animated Series, cult assoluto degli anni '90 noto in Italia anche come Insuperabili X-Men, e adotterà uno stile unisce moderno e classico per aggiornare l'iconica grafica 2D dello show originale. Come potete vedere nel post disponibile, la locandina dedicata a Wolverine mette in risalto lo stile animato di X-Men 97, che sarà molto diverso da quello della serie tv What If.

Ricordiamo che, nella versione originale, il doppiatore originale Cal Dodd è tornato per interpretare ancora una volta Wolverine nella nuova serie animata dei Marvel Studios: Dodd sarà il primo dei due grandi 'ritorni' di Wolverine nel corso del 2024, dato che a luglio prossimo i fan ritroveranno anche il mitico Hugh Jackman come co-protagonista dell'attesissimo Deadpool & Wolverine, che farà parte della Saga del Multiverso del Marvel Cinematic Universe.

A questo proposito, per altri contenuti scoprite cosa si dice sulla possibile durata di Deadpool & Wolverine.

La Famiglia Addams (Serie Completa) (Box 9 Dv) è uno dei più venduti oggi su