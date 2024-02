X-Men, quando uscirà la serie animata su Disney+ e quali eroi ci saranno?

X-Men’97 è la nuova serie animata dedicata ai mutanti più famosi del mondo super-eroistico. Ma quando uscirà la serie Marvel e chi saranno i protagonisti?

Sono già stati svelati i titoli degli episodi di X-Men’97, per un totale di 10 capitoli, e come rivelato dal merchandising mostrato recentemente, a fare da protagonisti alla serie animata ci saranno Cyclops, Jean Grey, Wolverine, Storm, Gambit, Rogue, Jubilee, Beast, Magneto e Sentinels. Tra i doppiatori ufficiali molti ritorni e alcune new entry: Cal Dodd, Lenore Zann, George Buza, Adrian Hough, Catherine Disher, Chris Potter, Alison Sealy-Smith e Holly Chou.

X-Men 97 arriverà su Disney+ nel periodo primaverile, non c’è ancora una data precisa, ma ci si aspetta l’uscita della serie per gli ultimi giorni di marzo. Lo show sarà un proseguimento di X: TAS stagione 5. “I dieci episodi raccontano i tentativi di Storm e Wolverine di proseguire con gli X-Men mentre Sinistro è deciso a eliminare il gruppo di supereroi per sempre.” Nel frattempo sappiamo già che una seconda stagione di X-Men’97 verrà ufficialmente realizzata, e le stime più ottimiste ipotizzano l’uscita di questa seconda tranche di episodi per il 2025, quindi poco tempo dopo l’uscita della prima stagione.

Qui potete trovare le nuove foto in HD dei protagonisti di X-Men’97.