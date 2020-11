X-Men, la serie animata: un nuovo trailer di Disney+ alimenta le speranze per il reboot

Disney+ ha diffuso in rete un nuovo trailer dedicato a X-Men: The Animated Series, l'iconica serie animata andata in onda negli anni '90 i cui episodi sono attualmente disponibili anche nel catalogo italiano del servizio.

Pur trattandosi di un semplice reminder, il video è un'ulteriore conferma dell'importanza dello show anche a 30 anni di distanza dal suo debutto nella televisione USA, e ciò non può che alimentare le speranze dei fan per il tanto chiacchierato reboot/sequel della serie.

Lo scorso agosto, infatti, il produttore e regista Larry Houston aveva rivelato di aver avviato i contatti con Disney+ per un eventuale ritorno di X-Men: The Animated Series: "Per ora ne abbiamo solamente parlato. Abbiamo proposto il progetto e ora sta a loro prendere una decisione, ma gli faremo sapere che siamo disponibili per qualsiasi cosa vogliano fare in futuro." Purtroppo non abbiamo più avuto aggiornamenti sulla questione.

La grande passione dei fan nei confronti della serie è stata confermata di recente anche da Lenore Zann, storica voce originale della mutante Rogue, che ha spiegato: "Ci sono voluti anni prima che scoprissimo veramente l'impatto dello show. E ora, venendo da un paio di Comic-Con prima del Covid, è emozionante vedere l'amore che i fan hanno per il nostro show e per questi personaggi."