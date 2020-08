X-Men, la serie animata tornerà davvero? Gli autori confermano i contatti con Disney

I creatori di Insuperabili X-Men, la serie animata andata in onda negli anni '90 conosciuta in originale come X-Men: The Animated Series, sono in contatto con la Casa di Topolino per lo sviluppo di un potenziale revival targato Disney+. Lo ha confermato il produttore e regista Larry Houston durante un panel del Wizard World.

"Per ora ne abbiamo solamente parlato" ha spiegato Houston. "Abbiamo proposto il progetto e ora sta a loro prendere una decisione, ma gli faremo sapere che siamo disponibili per qualsiasi cosa vogliano fare in futuro."

Houston ha smesso di dedicarsi a questi progetti da diverso tempo, ma ha definito la serie animata degli X-Men come l'unico titolo per cui tornerebbe al lavoro "anche per uno speciale, un episodio singolo o diviso in cinque parti. Qualunque cosa vogliano fare con il team originale. Tornerei dalla pensione per questo."

Hanno confermato il loro interesse anche il membro del cast George Buza, voce della Bestia, e la co-star Chris Britton, il doppiatore del villain Sinistro. "Piacerebbe molto a tutti noi. Sarebbe favoloso" hanno affermato gli attori durante il panel.

"A loro non costerebbe assolutamente nulla. Più o meno quello che già pagano ora" ha aggiunto Cal Dodd (Wolverine). "È una serie fantastica. È bello poter ingaggiare dei talenti come quelli per una cifra del genere."

Intanto, per quanto riguarda il cinema live-action, lo sceneggiatore dei primi X-Men si è proposto per il reboot.