X-Men, la serie originale arriva su Disney+ nell'attesa di X-Men '97!

Il trailer c'è, il poster anche, non manca neanche la data d'uscita né i titoli degli episodi di X-Men '97: è tutto pronto per il debutto su Disney+ della nuova serie reboot dell'iconico show Insuperabili X-Men.

Se vi mancano gli anni '90, X-Men '97 è la serie giusta per voi ma se ancor più vi manca la serie originale, Disney per l'occasione ha riservato una sorpresa a tutti i nostalgici: nell'attesa dell'uscita della serie revival (che arriverà il 20 marzo su Disney+) il catalogo Disney si amplia con le cinque stagioni di X-Men del 1992! Il successo della serie TV Marvel ha fatto strada all'espansione del franchise degli X-Men e adesso, a distanza di oltre trent'anni, si potranno rivivere le emozioni dell'intero show!

I reboot sono la moda del momento e non poteva mancare all'appello anche gli X-Men: il revival X-Men '97 non mancherà di concederci un po' di autentica atmosfera anni '90 e il ritorno della squadra di mutanti più amata. Non ci sono dubbi che il 2024 sarà proprio l'anno di X-Men: dalla serie TV animata fino al ritorno di Wolverine in Deadpool & Wolverine, terzo capitolo della saga dedicata all'antieroe di Ryan Reynolds.

X-Men '97, che non farà parte dell'MCU, racconterà gli eventi successivi alla morte di Charles Xavier: è tempo per gli X-Men di tornare uniti per affrontare nuove minacce.