X-Men, lo showrunner della serie animata critica Stan Lee: 'Voleva il controllo creativo'

Stan Lee è stato un personaggio talmente importante che alcuni lo identificano persino con il vecchio Captain America visto in Endgame. La sua energia creativa fu però fonte di problemi per gli autori della serie animata sugli X-Men.

Il papà di moltissimi supereroi Marvel non avrebbe dovuto avere un vero e proprio ruolo attivo all'interno del team di sceneggiatori, ed era effettivamente legato al progetto nella sola veste di consulente, come rivela ad Aznfunk Comics lo showrunner Eric Lewald:

"Quando stavamo creando la serie, Stan era in realtà coinvolto solamente nella prima stagione, come consulente, poiché aveva creato tantissime cose. Lui e Jack Kirby avevano gettato le idee di base per gli X-Men, anche se altre persone come Chris Claremont e Len Wein li hanno portati in un'altra direzione, più adulta. Quando lui li ideò, gli X-Men erano più giovani ed erano tutti ragazzini americani. Più che altro erano degli straordinari teenagers e non quegli adulti stanchi di tutto che abbiamo imparato a conoscere. Lui aveva quindi un'idea molto diversa sulla direzione che la serie avrebbe dovuto prendere, e c'è stato del conflitto tra di noi a riguardo. [...] È solo che aveva una visione diversa per la serie rispetto alla nostra, quindi ci siamo ritrovati a sbattere le corna l'uno contro l'altro per un certo periodo".

Lee voleva quindi che il gruppo di mutanti mantenessero il tono più leggero tipico di molte sue creazioni, mentre Lewald preferiva toni più maturi. Per fortuna la situazione si risolse, anche se fu dura per il team produttivo non sapere esattamente quale sarebbe stato il risultato dei loro sforzi. Lo showrunner ricorda Stan Lee con affetto, anche e soprattutto per la determinazione con cui portava avanti le proprie idee:

"Era una persona davvero creativa e determinata, non voleva proprio sedersi e riposare. Non voleva godersi una tranquilla pensione. Non era tranquillo neanche a 90 anni".

Alla fine i due hanno risolto le divergenze e hanno lavorato insieme anche ad altri progetti. Peccato che tra un diverbio sulla sceneggiatura e l'altra nessuno si sia accorto di un problema con la sigla di X Men: la serie anni '90 è infatti stata accusata di plagio.