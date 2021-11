X-Men: The Animated Series, arriva la notizia del reboot!

Un nuovo trailer della serie animata di X-Men ha alimentato le speranze dei fan di riuscire a ottenere un reboot dello show appena approdato su Diney+ che andato in onda tra il '92 e il '97. Adesso arriva una notizia incredibile: la Marvel sta effettivamente lavorando a un revival!

Dopo l'arrivo di What If...?, la Marvel si è aperta all'arrivo di nuove serie animate nel suo Universo. Gli X-Men sono sicuramente una delle scommesse migliori da fare in questo senso, in quanto si tratta di uno show celebre, che ha mantenuto la sua fama ancora oggi. Probabilmente a raggiungere il successo di questo prodotto, se si parla di serie animate, è Spider-Man: The Animated Series.

Non sarà semplice portare gli X-Men nel MCU, ma non impossibile. I rumor di un revival sono nati lo scorso anno, quando il regista della serie originale, Larry Huston, aveva discusso con Disney questa possibilità. Adesso, finalmente arrivano notizie al riguardo. KC Walsh della GWW ha però chiarito di non sapere se si tratterà di una serie completamente nuova o effettivamente di un revival. Probabilmente lo scopriremo nei prossimi mesi.

Mentre tutti attendono di ottenere maggiori informazioni nel corso del Disney Plus Day, si vocifera un possibile inizio del lavori nel 2023.