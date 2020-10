X-Men: The Animated Series: ecco perché continua ad avere successo dopo oltre 20 anni

Sebbene sia fuori onda da più di 20 anni, X-Men: The Animated Series rimane una delle produzioni più popolari di questo amatissimo franchise. Questa serie è stata probabilmente la prima vista da innumerevoli fan del mondo Marvel e, per molti di loro, rimane lo standard con cui vengono paragonati tutti gli altri progetti legati agli X-Men.

L'iconico cartone animato è ora divenuto protagonista un libro retrospettivo intitolato X-Men: The Art and Making of the Animated Series, scritto dal produttore esecutivo Eric Lewald e dalla sceneggiatrice Julia Lewald.

Il cast di X-Men: The Animated Series è sicuramente iconico e anche se nel corso delle cinque stagioni ci sono state nuove aggiunte, restano indimenticabili Ciclope, Wolverine, Gambit, Rogue, Tempesta, Bestia, Jubilee, Jean Grey, Professor X, e un personaggio nuovo, Morph. Tuttavia sono molti i personaggi più famosi dei fumetti che non sono stati chiamati in causa o che sono apparsi semplicemente per un cameo.

Insieme a Batman: The Animated Series, X-Men ha contribuito a stabilire un nuovo standard per la narrazione dei supereroi in TV. Per molti versi, la serie è estremamente fedele ai fumetti, attingendo a molti racconti classici degli X-Men e presentando trame drammatiche e serializzate in cui a volte anche i personaggi principali possono morire. Tuttavia trattandosi di una serie per bambini, la violenza non è mai gratuita ma è sempre contestualizzata e trattata con estremo garbo. Inoltre nel corso degli episodi sono molti i riferimenti al resto del mondo Marvel, spianando la strada a tutti gli altri cartoni venuti dopo dedicati a Spider-Man o ai I Fanstatici 4 e Silver Surfer.

Vi ricordiamo che negli ultimi mesi si è parlato spesso anche di un reboot di X-Men: The Animated Series, chissà se diventerà mai realtà.