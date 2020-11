X-Men: The Animated Series, secondo lo showrunner sarà difficile portarli nel MCU

Dopo aver visto il nuovo trailer di X-Men: The Animated Series, opera presente nel catalogo di Disney+, sono molti i fan che chiedono a gran voce l'ingresso dei mutanti nel MCU. Anche lo showrunner della serie animata ha detto la sua a riguardo.

Lo show, conosciuto in Italia con il nome "Insuperabili X-Men" è andato in onda originariamente nel 1992, riscuotendo fin da subito un notevole successo. L'arrivo in Italia di Disney+ ha permesso a molti appassionati delle opere incentrate sui mutanti del Professor X di rivedere alcune puntate, mentre si aspetta il loro arrivo nell'universo cinematografico di successo creato dalla Marvel. Anche Eric Lewald, showrunner di X-Men: The Animated Series ha voluto dire la sua a riguardo, partecipando al podcast di GWW intitolato "Change My Mind", ecco il suo commento: "È strano, so che è molto difficile. Hanno creato una cosa mai vista prima, ci sono tutti questi supereroi di successo e sono riusciti a dargli delle caratteristiche diverse".

Continua poi: "Non so come faccia Kevin Feige a dormire tranquillo la notte, mentre cerca di bilanciare tutti questi aspetti. Parlando degli X-Men invece, avrei il problema inverso nel cercare di farli entrare nel MCU, ci sono troppi personaggi e i loro avversari nell'universo X-Men, tutti interconnessi. Ho dovuto cancellarne alcuni e concentrarmi su tre, per non perdere la testa nel cercare di inserire tutte quelle storie in puntate da 22 minuti".

