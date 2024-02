X-Men, il trailer ufficiale: dopo i Fantastici 4 Marvel Studios svelano i mutanti

A poche ore dalla pubblicazione del primo poster di The Fantastic 4 e nella stessa settimana del trailer di Deadpool & Wolverine, i Marvel Studios fanno tripletta svelando ai fan il trailer ufficiale di X-Men 97.

Il filmato promozionale, disponibile come sempre all'interno dell'articolo, conferma che la serie tv animata di Disney+ continuerà la storia del classico cartone animato degli anni '90, X-Men: The Animated Series, e lo farà dal prossimo 20 marzo, data d'uscita dalla quale la serie tv inizierà lo streaming sulla piattaforma della Disney come parte della Saga del Multiverso dei Marvel Studios: si tratta della seconda serie tv animata del MCU dopo What If, già uscita con due stagioni e presto di ritorno con una terza.

Il trailer di X-Men 97 mostra i membri degli X-Men Ciclope, Wolverine, Morph, Rogue, Bestia, Gambit, Jubilee, Bishop e altri personaggi che cercano di riprendersi dopo la morte del Professor Charles Xavier avvenuta alla fine della serie tv originale: "Il professore ci ha affidato il suo sogno", dice Ciclope alla sua squadra, mentre le immagini mostrano proteste anti-mutanti per le strade e una bara contenente il Prof. X calata nel terreno. La squadra combatte contro i giganteschi robot Sentinel e il malvagio Magneto, che a quanto pare ha preso il controllo di tutto ciò che il Prof. X ha costruito ottenendo le sue ultime volontà e testamento.

Il cast vocale include Ray Chase nel ruolo di Ciclope, Jennifer Hale nel ruolo di Jean Grey, Alison Sealy-Smith nel ruolo di Tempesta, Cal Dodd nel ruolo di Wolverine, JP Karliak nel ruolo di Morph, Lenore Zann nel ruolo di Rogue, George Buza nel ruolo di Bestia, AJ LoCascio nel ruolo di Gambit, Holly Chou nel ruolo di Jubilee, Isaac Robinson-Smith nel ruolo di Bishop, Matthew Waterson nel ruolo di Magneto e Adrian Hough nel ruolo di Nightcrawler.

Dopo il cameo in The Marvels e ll’arrivo nei cinema di Deadpool & Wolverine quest’estate, l'entusiasmo per il ritorno degli X-Men e il loro ingresso nel MCU è sempre più palpabile.