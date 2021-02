Xena: come finisce la serie TV? Riassunto e spiegazione dell'epilogo

L’ultimo episodio della sesta stagione, intitolato “Xena e il Signore della Terra Oscura” (diviso in due parti) presentava un finale che i produttori vollero lasciare esplicitamente aperto.

Le due protagoniste, Xena e Olimpia (a proposito, che fine ha fatto quest'ultima?), partono verso il Giappone perché ricevono una missione da Akemi che chiede loro di liberare il popolo di Higuchi dal demone Yodoshi che tiene in ostaggio le anime del paese impedendo di riposare in pace. Durante il viaggio, Olimpia chiede informazioni su questo nuovo popolo e su Akemi.

Da questa domanda parte una lunga serie di ricordi di Xena che rivela che in passato, quando l'eroina era ancora fidanzata con Aristarco, è rimasta colpita dalla saggezza di Akemi. Anche quest'ultimo aveva apprezzato il coraggio di Xena tanto da chiederle di divenire la sua mentore. Questo portò i due a creare una forte relazione, ma queste parole scaturiscono in Olimpia una forte gelosia.

Si osserva quindi un flashback che mostra Xena scoprire un delitto commesso da Akemi: l'uccisione di suo padre per vendicarsi del male che aveva causato a lei e a tutta la famiglia. Questo spinge Akemi a ricorrere all'harakiri, rito giapponese di espiazione di un peccato, che consiste in una coltellata sul ventre. Akemi chiede a Xena di portare poi le sue ceneri al tempio di Higuchi. Xena però quando si imbatte nell’impresa, sconvolta per la morte dell’amata, non riesce a portare le ceneri al tempio causando anche un rogo che ha provocato la morte di 40mila abitanti. Sono proprio le loro anime adesso ad essere ostaggio del demone Yodoshi, che è il padre di Akemi.

Xena e Olimpia devono perciò ucciderlo per restituire pace alle anime e l'eroina, sentendosi responsabile di quanto accaduto, è addirittura pronta a sacrificarsi, nel momento in cui scopre che il demone non può essere ucciso da un vivo. Usa la famosa tecnica per bloccare il flusso sanguigno dal collo, la stessa che, tempo addietro, ha insegnato anche ad Olimpia. Xena è pronta al combattimento e si lancia da sola contro l’armata di Yodoshi, morendo trafitta da molte frecce. La sua anima si ricongiunge ad Akemi e Olimpia, per far risorgere la compagna, depone le sue ceneri presso una fonte sacra sul monte Fuji.

L’anima di Xena combatte contro il demone Yodoshi mentre Olimpia deve cercare di recuperare le ceneri di Xena prima del tramonto. Grazie all’acqua santa della fonte, Xena riesce ad uccidere Yodoshi, dalla cui bocca fuoriescono le 40mila anime di Higuchi, tra cui quella di Akemi, che saluta Xena per poi svanire. Nelle scene conclusive, Olimpia riesce a recuperare le ceneri di Xena e può riportarla in vita, ma Xena l’avverte che se l’avesse fatto, le anime di Higuchi, per cui si è sacrificata, non avrebbero potuto ritrovare la pace.

Si osserva, quindi, la disperazione di Olimpia, che, nell’ultima immagine dell’episodio, tiene in mano l’urna con le ceneri dell’amica. Alle sue spalle appare l’immagine di Xena, che le si avvicina passandole il testimone: la sua arma, il chakram. Xena rassicura infine l’amica sul fatto che le sarebbe stata sempre vicino.

A proposito di Xena, che fine ha fatto invece l'attrice interprete della protagonista, Lucy Lawless? Sapevate che proprio quest'ultima è una grande appassionata dell'Italia tanto da riuscire a chiacchierare in italiano sul suo account Twitter?