Xena: Lucy Lawless critica il collega di Hercules per le sue teorie cospirazioniste

Dopo aver discusso della carriera della protagonista di Xena, vi segnaliamo questo suo scambio di tweet che ha avuto con Kevin Sorbo, attore famoso per essere il volto di Hercules nella celebre serie TV degli anni '90.

Durante la riunione per la certificazione dei voti elettorali di Joe Biden si è tenuta una manifestazione dei supporter del partito repubblicano e di Trump, che hanno dichiarato di non accettare il risultato delle elezioni a causa di teorie cospirazioniste. Come sapete, la situazione è degenerata in fretta, con i rivoltosi che sono riusciti ad entrare dentro il Campidoglio, mettendo a grave rischio la vita dei senatori e dei deputati presenti. In queste ore invece ha iniziato a circolare negli ambienti repubblicani la notizia che i rivoltosi sarebbero in realtà membri di Antifa, che hanno voluto far precipitare la situazione.

Nonostante molti siano già stati identificati come veri supporters di Trump, questo non vieta personaggi come Kevin Sorbo di continuare a condividere teorie infondate su Twitter. Lucy Lawless, l'interprete di Xena, ha quindi risposto così all'interprete di Hercules: "No, non sono dei patrioti, sono delle scimmie urlatrici, dei terroristi domestici, dei fanatici di QAnon. Sono quegli stupidi che fanno le cose che persone malvagie come te li spingono a fare, li usate come giocattoli".