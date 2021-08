Xena: Lucy Lawless odiava le scene di azione. Ecco per quale motivo!

Lucy Lawless ha rivelato che non le piaceva recitare in tutte le scene d'azione di Xena: Principessa Guerriera. La dichiarazione può sembrare strana ad alcuni fan che considerano ancora la serie e le sue icone dei cult, ma c'è una ragione di fondo che l'attrice ha voluto approfondire.

Il personaggio di Xena è stato introdotto come una comparsa in Hercules ed è stato accolto così bene che i produttori hanno deciso di renderla protagonista di una sua serie solista. Xena: Principessa Guerriera è andata in onda dal settembre del 1995 al giugno del 2001. Lo spettacolo è stato uno dei preferiti dai fan per tutte e 6 le stagioni, balzando allo status di cult già all'inizio della prima stagione. La Lawless, all'epoca, fu scelta per il ruolo della protagonista dopo che altre 5 attrici, tra cui Vanessa Angel, rifiutarono il ruolo.

Come riportato da The Wrap, durante un recente panel della Television Critics Association per promuovere la sua nuova serie, My Life is A Murder, Lawless ha dichiarato di odiare le scene d'azione in Xena: Principessa Guerriera:

"Oh sì, ho sempre odiato l'azione. Non faccio fantasy, non guardo fantasy, non sono interessata a nessuna di queste cose, ma mi sono ritrovata in questo genere pazzo e ho cercato di dare il meglio."

L'ironia della sorte è che dopo il suo ruolo di Xena, l'attrice ha avuto altri ruoli in qualche serie fantasy d'azione. Tra i suoi ruoli principali la ricordiamo come D'Anna Biers (alias Cyclon Number 3) in Battlestar Galactica, Lucretia in Spartacus e Ruby nella recente serie Ash vs. Evil Dead che è andata in onda dal 2015 al 2018.

Ricordiamo che fine ha fatto l'attrice di Xena Lucy Lawless. Infine ecco che fine ha fatto Renée O'Connor, nonché l'attrice che interpretava Olimpia in Xena.