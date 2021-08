Xena, mini-reunion per Lucy Lawless e Renee O'Connor sul set di My Life Is Murder

Sono passati 20 anni dall'ultimo episodio di Xena: Principessa Guerriera, ma per Lucy Lawless e Renee O'Connor il tempo non sembra essere passato in queste foto dalla loro reunion sugli schermi televisivi per My Life Is Murder.

Sì, avete capito bene: l'interprete di Xena e l'attrice di Olimpia, Lucy Lawless e Renee O' Connor, condivideranno nuovamente lo schermo, anche se per un progetto totalmente diverso da quello che le ha viste co-star per tanti anni.

O'Connor sarà infatti una guest star nella serie tv australiana di cui Lawless è produttrice e protagonista, My Life Is Murder, un mystery drama che vede l'ex-principessa guerriera nei panni di Alexa Crowe, una detective precedentemente a capo della squadra omicidi che fa da consulente per la polizia locale nei casi più spinosi.

O'Connor comparirà nel season finale della seconda stagione, nel quale interpreterà Clarissa Klein, una guru del benessere che le due attrici descrivono come una "cult leader".

"Cercavamo di portare Renee in Australia per la prima stagione della serie, ma per una ragione o per un'altra non è stato possibile. E lei ha iniziato a pensare che non sarebbe mai accaduto" ha rivelato Lawless ai microfoni di EW! "Ma io ero determinata 'Oh, vedrai che ci riusciremo amica!'".

E in effetti, così è stato, e per l'episodio in questione (che è "incredibile. L'intero episodio è bello da morire", garantisce Lawless), ci sarà anche un'altra co-star delle due dai tempi di Xena e il suo spin-off, Hercules: "Michael Hurst (Iolao) è il regista dell'episodio. Interpretava l'interesse amoroso di Renee in Xena e Hercules, ed è un nostro caro amico, quindi è stata una reunion fantastica".

Se volete vedere le foto dell'episodio di My Life Is Murder con Lucy Lawless e Renee O'Connor cliccate sul link fonte in calce alla notizia.