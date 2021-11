Xena, è ancora possibile un reboot della serie? La risposta di Lucy Lawless

Ultimamente si è parlato di lei per la possibilità di un suo ingresso nel cast di The Mandalorian, ma i fan sognano ancora di rivedere Lucy Lawless nel ruolo di Xena. Le voci su un reboot della serie cult tornano periodicamente ad accavallarsi, ma finora non c'è mai stato nulla di concreto.

In una recente intervista a ScreenRant, l'attrice è tornata sull'argomento, manifestando un certo pessimismo su un eventuale revival di Xena.

"Sai cosa? Ci hanno provato" ha spiegato. "Non riescono a trovare un modo per scriverlo meglio. Questa è la verità. Hanno lottato e provato. In molti ci hanno provato, ma tutti arrivano alla fine e dicono: Questo non si farà. Se non può essere buono quanto l'originale, perché dovresti farlo? Questo sembra essere il punto critico."

Le parole di Lucy Lawless, che odiava le scene d'azione in Xena, sono decisamente meno fiduciose rispetto allo scorso agosto, quanto l'attrice affermava che un reboot di Xena "mi sembra più fattibile ora che tre anni fa, perché ora abbiamo un nuovo gruppo di persone che non sono legate al passato. Stanno arrivando nuove persone che saranno in grado di reinventarlo per una nuova generazione. Sarà completamente diverso, ma sarà fantastico, e io voglio esserci."

Nel finale dell'intervista, in ogni caso, Lucy Lawless non si è data per vinta. "Ma chi lo sa?" ha concluso, "Magari arriverà un nuovo talento che troverà il modo giusto per farlo."