Xena: Principessa Guerriera, Lucy Lawless vorrebbe tornare a interpretarla un'ultima volta

Se chiedete a Lucy Lawless, la risposta è semplice: lei e la collega Renée O'Connor sarebbero disposte a tornare un'ultima volta nei panni di Xena e Gabrielle.

Intervistata da E! Online in occasione della sua nuova serie, My Life Is Murder, un murder mistery comedy-drama australiano di cui è protagonista e produttrice esecutiva, Lucy Lawless ha rivelato di voler vestire ancora i panni della principessa guerriera, anche se solo per un'ultima volta.

"Ho capito una cosa vedendo Linda Hamilton fare di nuovo Terminator, dove passa praticamente il testimone a una nuova, giovane donna: ero davvero gelosa. Ho pensato 'Ugh, buon per loro!'. Hanno fatto quello che onestamente vorrei che avesse avuto il coraggio di fare qualcuno qui, ovvero far tornare me e Renée così come siamo ora. Perché sarebbe interessante passare il testimone alla prossima principessa guerriera. Non lo so, mi sembra così ovvio, ma a quanto pare, sono l'unica a pensarla in questo modo" avrebbe detto la Lawless ridendo.

Un revival/reboot sarebbe poi l'occasione perfetta per redimere la serie dopo il discusso finale in cui Xena veniva trafitta da una moltitudine di frecce e poi decapitata.

"All'epoca pensammo che sarebbe stata una scelta forte. Non avevamo capito quanto questi personaggi fossero reai per le persone. Ho visto quel film con George Clooney, The Perfect Storm, e ho pensato a Clooney lasciato lì a morire in mare, e sono rimasta così scandalizzata. Ho passato due ore della mia vita a vedere questo film, e questi me lo hanno mollato così. Ho odiato quella scelta. Eppure, tutti quei fan hanno seguito la serie per sei anni, hanno visto e rivisto gli episodi, e noi... Le abbiamo tagliato la testa. È stato pessimo. L'abbiamo considerata alla stregua di un mero meccanismo narrativo, in quel caso, ed è stato davvero offensivo nei confronti di tutti quei fan, e mi dispiace davvero" confessa l'attrice.

La Lawless ha fatto parte del cast di parecchie serie tv nel corso degli anni, interpretando diversi ruoli, da quello di Lucretia nelle serie di Spartacus a quello di Izzy Hartley in Agents of S.H.I.E.L.D., ma per la maggior parte del pubblico sarà sempre l'unica e inimitabile Xena.