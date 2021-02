Xena, ricordate il ruolo di Karl Urban? Ecco com'era il protagonista di The Boys

The Boys, serie TV di Amazon basata sull’omonimo fumetto, vede nel cast, sin dalla prima stagione, due attori, la cui rivalità è aumentata episodio dopo episodio. Uno è Antony Starr nei panni di Patriota e l'altro è Karl Urban nei panni di Billy Butcher.

In questo articolo ci soffermeremo su quest'ultimo, ma in realtà anche Starr ha recitato in Xena. Entrambi, infatti, sono originari di Wellington, Nuova Zelanda, luogo di nascita anche della stessa Lucy Lawless, nonché location scelta per girare la serie.

La maggior parte degli attori che vi ha preso parte, indipendentemente dal ruolo, erano della zona e ai tempi sia Urban che Starr erano agli inizi della loro carriera. Karl Urban è un po' più facile da ricordare perché ha recitato in dodici episodi e nel ruolo di più personaggi, mentre è ancora più facile dimenticarsi di Antony Starr, presente solo in due. Il primo ha interpretato ben quattro ruoli in sei stagioni della serie.

Il più memorabile è senza dubbio quello di Giulio Cesare, con cui Xena ha avuto una relazione in passato e dal quale è stata tradita. Subito dopo, per importanza, viene Cupido, dio dell’amore e figlio di Afrodite. In queste vesti, indossate anche in Hercules, è apparso per più episodi. Gli ultimi due ruoli, invece, sono meno caratteristici tanto da vederli entrambi solo una volta.

Questi sono rispettivamente Meneo e Kor, comparsi rispettivamente nel diciannovesimo episodio della prima stagione e nel sedicesimo della quinta. Meneo, figlio di Antenore e fratello maggiore di Ilio, inganna il padre fingendosi il Dio in cui il vecchio crede, per spingerlo a sacrificare il figlio minore, poiché geloso di lui. Xena smaschera il suo piano e Meneo sceglie di uccidersi. Kor, invece, rappresenta un giovane appartenente a una tribù di nomadi, nemica di quella che avrebbe dato vita alle Amazzoni. Le immagini di Meneo e Kor le trovate in calce all'articolo.

Invece, che fine ha fatto Renée O'Connor, nonché l'attrice che interpretava Olimpia in Xena? E l'attrice di Xena Lucy Lawless?