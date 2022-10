Cobra Kai, una star detta i termini: 'Un'altra stagione, poi basta'

Non ci sarebbe da sorprendersi se, dopo il punteggio di Rotten Tomatoes su Cobra Kai 5, la stagione successiva cavalchi l'onda e riesca a soddisfare le aspettative dei suoi spettatori. Eppure, non tutto il cast pensa che sia una buona idea continuare la serie.

Una delle star di Cobra Kai, serie ormai iconica e amatissima dal pubblico, non sembra convinta sul suo futuro. Di chi stiamo parlando?

Si tratta di Xolo Maridueña, che interpreta Miguel Diaz nella serie: in una sua recente intervista per Big Thing Podcast, l'attore dichiara molto onestamente che ci può essere solo un'altra stagione da paura - riferendosi alla sesta stagione. La star non sembra dunque essere convinta che una settima stagione possa essere ancora all'altezza della storia. La preoccupazione principale dell'attore è di "onorare i fan della serie originale", ma anche di "aumentare di uno/due punti il tutto".

Insomma, per Xolo, Cobra Kai merita di mantenere la sua qualità e di finire "nei migliore dei modi". In ogni caso, l'attore confida nella sesta stagione e spera in una settima.

Anche altri membri del cast sono fiduciosi sulla prossima stagione: basti pensare alle dichiarazioni di Ralph Macchio su Cobra Kai, ma guai a classificarsi come una delle solite serie che sono "buone solo fino alla quinta". Insomma, Xolo non vuole che si allunghi troppo il brodo. In ogni caso è possibile che ci sia un rinvio di Cobra Kai 6, quindi per ora non c'è da preoccuparsi.