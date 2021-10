Y: Tha Last Man cancellata! La showrunner non si arrende: 'Troveremo una nuova casa'

Un po' a sorpresa Hulu ha deciso di non rinnovare Y: Tha Last Man per una seconda stagione, lasciando davvero senza parole tutto il team creativo che spera di riuscire a trovare presto una nuova emittente con cui collaborare a questo progetto.

La showrunner sperava che Y: The Last Man sarebbe durato a lungo ma a quanto pare, le sue speranze si sono dovute scontrare con la realtà dei fatti. Eliza Clark ha così scritto un lungo post su Twitter proprio per esprimere tutto il suo dispiacere ma anche il suo forte legame con questa serie tv.

"Abbiamo scoperto che non proseguiremo il nostro lavoro su una seconda stagione di Y: The Last Man su FX on HULU. Nella mia vita non sono mai stata legata tanto ad una storia, e c'è ancora tantissimo da raccontare. Y: The Last Man parla di identità di genere, di come i sistemi oppressivi condizionino l'identità. Abbiamo avuto un team diversificato composto da artisti brillanti, guidato da donne praticamente in ogni angolo della nostra produzione. Produttrici, sceneggiatrici, registe, direttrici della fotografia, scenografe, costumiste, coordinatrici dello stunt e così via. È stato un progetto ricco di cooperazione, mi ha arricchito creativamente ed è stata la cosa più bella a cui abbia mai preso parte. Non vogliamo che finisca. FX è stato un partner incredibile. Abbiamo adorato lavorare con loro, e siamo tristi che la serie non continui su FX on HULU. Ma sappiamo che qualcun altro sarà così fortunato da puntare su questo team e questa storia. Non ho mai provato tanta solidarietà da parte di così tante persone di talento. Ci impegneremo a trovare un'altra casa per Y".

In Italia Y: The Last Man è disponibile su Star, l'estensione di Disney+ dedicata a film e serie tv prettamente realizzati per un pubblico adulto. Voi avete visto questa produzione? Cosa ne pensate della cancellazione? Ditecelo nei commenti.