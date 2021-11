Y: The Last Man, Amber Tamblyn rivela come ha plasmato il personaggio di Kimberly

In un'intervista rilasciata prima della cancellazione della serie Y: the Last Man, l'attrice Amber Tamblyn ha raccontato come si è unita al progetto e ha parlato dell'estremo senso di libertà che ha provato nell'interpretare un personaggio non presente nel fumetto DC di Brian K. Vaughan e Pia Guerra, al quale si ispira lo show.

Y: The Last Man è una serie drammatica ambientata in un mondo post-apocalittico nel quale un evento ha decimato tutti i mammiferi con il cromosoma Y, eccetto Yorick Brown, figlio di una deputata del Congresso degli Stati Uniti, e la sua scimmia domestica. I sopravvissuti lottano per restaurare ciò che è andato perduto e costruire un mondo migliore. Se volete saperne di più, potete leggere le nostre prime impressioni su Y The Last Man.

Nella serie, Amber Tamblyn interpreta Kimberly Campbell Cunningham, la figlia di Ted Campbell, il Presidente in carica al momento dell'evento. Nell'intervista rilasciata a Collider, l'attrice ha raccontato di essere entrata a far parte del progetto fin dall'inizio e di aver potuto contribuire alla creazione del suo personaggio: "Non mi piace essere influenzata o definita dal materiale di partenza, specialmente perché sono sempre stata una persona molto empatica".

L'attrice ha raccontato di aver preso ispirazione da Meghan McCain e Ivanka Trump, entrambe figlie di importanti politici statunitensi, ma soprattutto di aver studiato per ore le interviste delle madri delle vittime delle sparatorie nelle scuole, per rendere al meglio il lutto di Kimberly che ha perso il padre e i figli: "Ho guardato ore e ore di interviste delle madri della Sandy Hook e di altre sparatorie. C'era questa orribile crepa in loro che probabilmente non si aggiusterà mai".

"Sono stata molto grata quando ho letto la prima sceneggiatura" ha ammesso Tamblyn. "Sapevo esattamente come interpretare quella persona. Sapevo come interpretare il suo lutto e renderla allo stesso tempo riconoscibile, divertente ma anche terrificante".

I 10 episodi della prima stagione di Y: The Last Man sono disponibili in streaming su Disney+, ma non sappiamo al momento quale sarà il futuro dello show. Il network FX ha deciso di non rinnovare la serie per una seconda stagione: anche noi abbiamo provato a interrogarci sulle ragioni dell'improvvisa cancellazione di Y The Last Man.